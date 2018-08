Strohschein: EU-Prämien jetzt für Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern auszahlen!

Von der anhaltenden Dürre sind auch Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern stark betroffen. So sehen viele Betriebe ihre Existenz bedroht und der Ruf nach staatlicher Hilfe wird immer lauter. Dazu erklärt der landwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Jürgen Strohschein: „Was sich bereits seit langem abgezeichnet hat, ist nun traurige Realität geworden: die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern haben wieder mit weitreichenden Ertragseinbußen zu kämpfen und das nunmehr im dritten Jahr in Folge.

Strohschein weiter: "Für viele Betriebe ist diese Entwicklung existenzbedrohend, die unterdurchschnittliche Ernte eine finanzielle Katastrophe. Die Landwirte benötigen jetzt ausreichend Liquidität um die Herbstbestellung durchführen und notwendige Maschinenreparaturen abzuwickeln zu können. Ebenfalls müssen viele Viehhalter aufgrund der Dürre große Teile des Tierfutters zukaufen, die Preise dafür sind deutlich gestiegen. Es wäre die Aufgabe von Minister Backhaus, in der aktuellen Notlage für eine rasche Auszahlung der EU-Betriebsprämien zu sorgen. Dieses Geld steht den Landwirten sowieso zu und wäre gerade jetzt für die anstehenden Ausgaben nach der Ernte essentiell.“ Quelle: AfD Deutschland