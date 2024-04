AfD: Gruppenvergewaltigung in Rostock: Unsere Kinder werden auf dem Altar der Willkommenskultur geopfert!

Die jüngste Schreckenstat in Rostock, bei der zwei junge Mädchen in einem öffentlichen Park von einer Männergruppe vergewaltigt wurden, offenbart erneut die schmerzhafte Realität: Die Ampel-Regierung hat auf ganzer Linie versagt. Während die Täter anscheinend ungestört ihr Unwesen treiben, sind die Opfer gezwungen, mit den traumatischen Folgen zu leben. Diese Tragödie ist ein direktes Resultat der unzulänglichen Grenzsicherung und der laschen Justizpolitik der gegenwärtigen Bundesregierung. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wie die Kriminalstatistik unschwer erkennen lässt, steigen die Zahlen derartiger Verbrechen kontinuierlich an. Aber anstatt wirksame Maßnahmen zu ergreifen, verharrt die Regierung in Untätigkeit und Ideologie. Die AfD fordert eine konsequente Durchsetzung der Gesetze und den Schutz unserer Bürger. Wir stehen für eine Politik, die Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt stellt und nicht für den Import von Kriminalität durch eine verfehlte Migrationspolitik. Jedes Opfer ist eines zu viel. Es ist an der Zeit, dass Deutschland seine Politik grundlegend überdenkt und die Sicherheit seiner Bürger wieder ernst nimmt. Die AfD ist bereit, diesen notwendigen Wandel anzuführen und für ein sicheres Deutschland zu kämpfen." Quelle: AfD Deutschland