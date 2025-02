Noch keine personelle Festlegung für neue FDP-Spitze am Montag

Die FDP will sich bei den anstehenden Personalentscheidungen an der Parteispitze an diesem Montag noch nicht endgültig festlegen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Kreise der Parteigremien.

Eine Kandidatur für den Parteivorsitz erwägen dem Vernehmen nach FDP-Vize Wolfgang Kubicki und die Europa-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Beide wollen sich dazu erst nach der laufenden Sitzung der Gremien äußern.



Eine Doppelspitze gilt den Kreisen zufolge aber als ausgeschlossen. FDP-Chef Christian Lindner hatte nach der Wahlniederlage am Sonntag seinen Rückzug angekündigt. Quelle: dts Nachrichtenagentur