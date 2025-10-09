Adam Balten: Investoren brauchen Stabilität, nicht Ideologie

Zum Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Singapur erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Adam Balten: „Das Abkommen ist grundsätzlich richtig. Es schafft Planungssicherheit und eröffnet Chancen für deutsche Unternehmen in einer wachstumsstarken Region. Doch Investitionsschutz darf nicht zur Einschränkung nationaler Souveränität führen."

Balten weiter: "Die EU muss aufhören, durch überzogene Vorschriften wie das CSDDD Investitionen abzuwürgen und durch EU-Überwachungsgesetze wie die EU-Chatkontrolle Investoren abzuschrecken.

Deutschland braucht aus Sicht der AfD-Fraktion weniger Bürokratie und mehr Freiheit für Unternehmen, sonst bleibt jedes Abkommen nur ein Papierversprechen.“

Quelle: AfD Deutschland