Flüchtlingskosten: Kommunalverbände fordern mehr Geld vom Bund

Die Kommunalen Spitzenverbände haben wenige Tage vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Bund ihre Forderung nach mehr Geld erneuert. "Wir brauchen jetzt die Wende in der Migrationspolitik, sonst verlieren wir die unverzichtbare Akzeptanz in der Bevölkerung", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes der "Bild am Sonntag".

"Wir haben die Erwartung, dass es mehr finanzielle Unterstützung für die Landkreise gibt - und zwar auf direktem Wege vom Bund", sagte auch Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags. Städtetags-Präsident Markus Lewe wiederum verlangt, es müsse "verbindliche Vereinbarungen für die Einführung eines dauerhaften und dynamischen Systems zur Finanzierung geben, das dann bis zum nächsten Treffen im November unter Dach und Fach ist". Quelle: dts Nachrichtenagentur