Brantner verlangt Einsatz von Merz für Migrationsabkommen

Brantner verlangt Einsatz von Merz für Migrationsabkommen

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 18:52 durch Sanjo Babić
Franziska Katharina Brantner (2024)
Foto: Martin Kraft
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Grünenvorsitzende Franziska Brantner hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu aufgefordert, sich federführend für menschenrechtsbasierte Migrationsabkommen einzusetzen. "Das hat nie die Wucht von Kanzler Scholz bekommen", sagte Brantner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Stattdessen habe dieser den Sonderbevollmächtigten Joachim Stamp (FDP) vorgeschickt. "Da könnte Merz jetzt einen Unterschied machen und sagen: Ich mache das zur Chefsache."

Die Ampel hatte, teils erfolgreich, versucht, solche Migrationsabkommen mit Drittstaaten abzuschließen. Diese sehen vor, dass Drittstaaten legal Arbeitskräfte nach Deutschland senden dürfen, wenn sie im Gegenzug abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

