Diana Zimmer: Zurückgehende Kreditvergabe der Banken weiteres Warnsignal für die deutsche Wirtschaft

Laut Medienberichten wird die Kreditvergabe der Banken immer strenger. Mittlerweile bleibe jede zweite Ratenkreditanfrage ohne Angebot. Dazu teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Diana Zimmer, Mitglied im Ausschuss für Finanzen, mit: „Die derzeitige wirtschaftliche Schwäche löst einen Kreislauf negativer Effekte aus: Aufgrund der gestiegenen Risiken für Kreditausfälle gehen die Banken bei der Kreditvergabe immer strenger vor."

Zimmer weiter: "Diese zurückhaltende Handhabung bei der Vergabe von Krediten bremst jedoch das Wirtschaftswachstum weiter. Besonders besorgniserregend ist, dass die Kreditquote inzwischen das Niveau während der Corona-Pandemie unterschritten hat – ein klares Alarmsignal für die deutsche Wirtschaft.

Die AfD-Fraktion fordert die Regierung auf, diesen selbstverstärkenden Prozess zu stoppen, indem sie endlich die richtigen wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen schafft, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern.“

Quelle: AfD Deutschland