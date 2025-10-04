Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Diana Zimmer: Zurückgehende Kreditvergabe der Banken weiteres Warnsignal für die deutsche Wirtschaft

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:38 durch Sanjo Babić
Diana Zimmer (2025) Bild: AfD Deutschland
Laut Medienberichten wird die Kreditvergabe der Banken immer strenger. Mittlerweile bleibe jede zweite Ratenkreditanfrage ohne Angebot. Dazu teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Diana Zimmer, Mitglied im Ausschuss für Finanzen, mit: „Die derzeitige wirtschaftliche Schwäche löst einen Kreislauf negativer Effekte aus: Aufgrund der gestiegenen Risiken für Kreditausfälle gehen die Banken bei der Kreditvergabe immer strenger vor."

Zimmer weiter: "Diese zurückhaltende Handhabung bei der Vergabe von Krediten bremst jedoch das Wirtschaftswachstum weiter. Besonders besorgniserregend ist, dass die Kreditquote inzwischen das Niveau während der Corona-Pandemie unterschritten hat – ein klares Alarmsignal für die deutsche Wirtschaft. 

Die AfD-Fraktion fordert die Regierung auf, diesen selbstverstärkenden Prozess zu stoppen, indem sie endlich die richtigen wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen schafft, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern.“

Quelle: AfD Deutschland

