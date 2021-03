CDU-Generalsekretär Ziemiak stellt Ergebnisse der Landtagswahl hinter Bekämpfung der Corona-Pandemie

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat im phoenix-Interview die Wahlniederlagen der CDU-Kandidaten bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hinter die Bekämpfung der Corona-Pandemie gestellt. "Gestern war ein überhaupt nicht guter Tag für die Union", so Ziemiak.

Jetzt sei es wichtig, dass die CDU in den Arbeitsmodus zurückkomme. "Das eine ist der Wahlkampf in den beiden Bundesländern - bei Bund und Ländern geht es jetzt um die Bewältigung der Corona-Pandemie und nicht um Parteipolitik", so der CDU-Generalsekretär. Hinsichtlich des Masken-Skandals in der CDU sagte Ziemiak, dass seine Partei "schnell, klar und entschlossen" gehandelt habe. Es gelte "volle Transparenz, volle Aufklärung und knallhartes Vorgehen", so der Generalsekretär. "Wir haben eine Null-Toleranz-Politik, wenn sich jemand in der Krise bereichert." Abgeordnete hätten einen Dienst am Volk zu leisten und nicht für die eigene Hand.



Quelle: PHOENIX (ots)