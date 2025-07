Linke kritisiert "Investitionsgipfel": "Großunternehmen hofiert"

Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat mit scharfer Kritik auf den sogenannten "Investitionsgipfel" im Kanzleramt reagiert. "Dass sich Friedrich Merz regelmäßig mit Spitzenvertretern großer Konzerne trifft, sagt viel über seine politischen Prioritäten: Während Großunternehmen hofiert werden, bleiben die Interessen der breiten Bevölkerung auf der Strecke", sagte Schwerdtner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Man fragt sich, wann Mieter-, Sozial- oder Umweltverbände eine vergleichbare Bühne im Kanzleramt erhalten. Doch Merz interessiert sich für die Anliegen von normalen Menschen herzlich wenig und empfängt lieber die Deutsche Bank und Axel Springer", so die Linken-Chefin weiter.



Schwerdtner äußerte Skepsis bezüglich der Investitionszusagen aus der Wirtschaft. "Es ist unklar, ob es sich hierbei um zusätzliche Investitionen handelt, oder ob bereits eingeplante Investitionen bloß als solche verkauft werden, um dem Kanzler Honig um den Mund zu schmieren", sagte sie.



"Im Kern dürfte es um etwas anderes gehen - nämlich darum, den Druck für weitere Steuersenkungen zu erhöhen." Merz sei dafür empfänglich, sagte die Bundestagsabgeordnete. "Er will nicht nur im Rahmen des sogenannten Investitionsboosters die Körperschaftsteuer senken - angeblich, um Investitionen anzukurbeln -, sondern hat auch angekündigt, die globale Mindeststeuer kippen zu wollen. Damit stellt er sich an die Seite von Donald Trump und ebnet den Weg für noch mehr Steuertrickserei bei Großkonzernen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur