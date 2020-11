NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart kündigt Unterstützung für Thyssenkrupp an

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat Hilfe für den angeschlagenen Stahlkonzern Thyssenkrupp angekündigt: "ThyssenKruppSteel braucht einen starken Partner und einen Innovationspfad hin zu grünem Stahl. Auf diesem Weg wird die Politik das Unternehmen wirksam unterstützen", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Zugleich forderte er das Unternehmen auf zu handeln. "Jetzt sind unternehmerischer Mut und Weitsicht gefragt: Was sich in den vergangenen Jahren an Herausforderungen angehäuft hat, muss wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig gelöst werden." Die Stahlindustrie sei massiv herausgefordert: Durch die Pandemie, weltweite Überkapazitäten und den beschleunigten Umbau zu klimaschonenden Prozessen.



Quelle: Rheinische Post (ots)