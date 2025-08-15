Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Amthor will Bürokratiekosten um 16 Milliarden Euro pro Jahr senken

Amthor will Bürokratiekosten um 16 Milliarden Euro pro Jahr senken

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 07:08 durch Sanjo Babić
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)

Bild: Roland Tichy / Eigenes Werk

Philipp Amthor (CDU), Staatssekretär im neuen Digitalministerium, will die Bürokratiekosten der Wirtschaft von rund 64 Milliarden Euro um ein Viertel senken. "Da wollen wir abbauen um 16 Milliarden Euro pro Jahr", sagte er dem Sender RTL. "Auch den Erfüllungsaufwand für die Bürger wollen wir deutlich reduzieren."

Der CDU-Politiker attestiert der Politik in Deutschland ein "riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem beim Bürokratieabbau". Er will daher vor Konflikten in der Bundesregierung nicht zurückscheuen. "Natürlich müssen wir uns dafür mit anderen Ministerien anlegen. Unser Ministerium muss eine strukturelle Spaßbremse beim Thema Bürokratie sein", sagte Amthor.

Dafür habe das Ministerium "die Rückendeckung des Bundeskanzlers". Bürokratieabbau sei ein gemeinsames Projekt der Bundesregierung, ergänzte er. "Das machen wir in jeder Kabinettssitzung."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

