AfD: Energieirrsinn beenden, Heizungshammer stoppen: 7 Tage Deutschland

Der Energieirrsinn der Ampelregierung hat mit dem Abkoppeln der letzten drei Kernkraftwerke vom Stromnetz einen vorläufigen traurigen Höhepunkt erreicht. Dass dieser Schritt nicht nur wirtschaftlich fatal, sondern ökologisch auch noch völlig nutzlos ist, erklärt der klimapolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Karsten Hilse, im Podcast-Interview.

Denn der Atomstrom, der nun fehlt, wird kurzerhand einfach aus Frankreich importiert. Zugleich werden alte Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht, damit der Verbraucher nur nicht merkt, wie grundlegend die Kernenergie für die Versorgung ist. Wir fordern deshalb den Wiedereinstieg!



Die Abriss-Ampel-Regierung hat aber noch weitere Tiefschläge für die Bürger in petto: Habecks „Heizungs-Hammer“ schwebt wie ein Damoklesschwert über Hauseigentümern und Mietern und wird sie über kurz oder lang mit voller Wucht treffen. Wir von der AfD wollen verhindern, dass die Deutschen demnächst teure Kredite aufnehmen müssen, um ihr hart erarbeitetes Eigenheim umzurüsten – oder dass sie es ganz abgeben müssen, weil sie sich keine Wärmepumpe leisten können. Unser Bundessprecher und Fraktionschef im Bundestag, Tino Chrupalla, erörtert das schlimme Spiel, das die Koalitionsparteien mit den Bürgern spielen.

Und: Kampfpanzer, Schützenpanzer, Munition – Kraft ihrer Wassersuppe verschenkt die Bundesregierung munter Waffen in Krisengebiete. Dass die Grünen von ihrem einstigen Wahlkampfslogan, genau das nicht zu tun, heute nichts mehr wissen wollen, ist dabei noch das kleinste Übel. Viel fataler ist es, dass solche weitreichenden Entscheidungen größtenteils am Parlament vorbei getroffen werden. Wir von der AfD wollen diese Praxis nicht einfach so hinnehmen. Unsere Strategie erläutert unser Abgeordneter René Springer.





Quelle: AfD Deutschland