ifo sieht mehr Arbeitsvolumen durch Reformpaket

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 09:40 durch Sanjo Babić
Deutsche Rekruten im Dienstgrad Grenadier (Symbolbild)

Laut dts und ifo könnte eine gebündelte Reform von Leistungen und Hinzuverdienstregeln das Arbeitsvolumen deutlich steigern. Zugleich wären Entlastungen für die Staatsfinanzen möglich.

Vorgeschlagen wird u. a. die Zusammenführung zentraler Sozialleistungen mit klaren Zuverdienstpfaden. Modellrechnungen deuten rechnerisch auf ein Plus im Umfang von rund 149.000 Vollzeitäquivalenten. Ob der Effekt eintritt, hängt von Ausgestaltung und Übergangsfristen ab.

Quelle: ExtremNews

