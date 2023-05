Drogenbeauftragter beklagt Missstände bei Glücksspiel-Regulierung

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), wirft den Bundesländern ein Totalversagen bei der Regulierung und Kontrolle des Glücksspiels vor. "Statt einer Regulierung und Kontrolle des Marktes gibt es weiter einen regelrechten Wildwuchs bei Sportwetten und Onlinecasinos", sagte Blienert dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Er sprach in diesem Zusammenhang von "massiven Missständen". Die Branche sei höchst intransparent. "Sie operiert mit widersprüchlichen Zahlen, die nur den Schluss zulassen, dass dort nach wie vor viele illegale Anbieter unterwegs sind und Milliardensummen an Schwarzgeld erwirtschaftet werden", so Blienert.



"Die Länder werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das ist unerträglich", kritisierte der SPD-Politiker. Er forderte unter anderem ein weitgehendes Verbot von Werbung für Sportwetten in TV, Radio und Internet, wie es bereits für Onlinecasinos gelte. Zudem müsse Sponsoring durch Wettanbieter im Sport verboten werden. "Sport ist etwas Gesundes, Wetten kann dagegen zur Spielsucht führen, die Existenzen zerstört und sogar Menschen in den Selbstmord treibt", sagte er und fügte hinzu: "Das passt einfach nicht zusammen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur