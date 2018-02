SPD will Mitglieder künftig regelmäßig befragen

Die SPD will künftig regelmäßig ihre Mitglieder befragen. Damit solle in diesem Frühjahr begonnen werden, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitag. Die regelmäßigen Mitgliederbefragungen sollen online durchgeführt werden. Dafür müsse die E-Mail-Adresse eines jeden Parteimitgliedes in der SPD-Mitgliederverwaltung registriert sein.

Gleichzeitig wurden alle Mitglieder aufgerufen, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Bei den Online-Umfragen soll es unter anderem um "neue Themen" gehen, die die SPD vorrangig in den Blick nehmen könnte, so Klingbeil. Quelle: dts Nachrichtenagentur

