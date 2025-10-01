Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Nach Drohnen-Zwischenfällen: Außenminister ruft zur Ruhe auf

Nach Drohnen-Zwischenfällen: Außenminister ruft zur Ruhe auf

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 08:10 durch Sanjo Babić
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)
Frieden, Waffenstillstand, Aufgeben (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Laut dts hat der Außenminister nach mehreren Drohnen-Zwischenfällen zur Besonnenheit aufgerufen und vor vorschnellen Eskalationsschritten gewarnt.

Die Regierung beobachtet die Lage eng mit Partnern. Sicherheitsbehörden prüfen Herkunft, Muster und mögliche Absichten hinter den Vorfällen. Öffentliche Kommunikation solle faktenbasiert erfolgen. Fehlmeldungen und Spekulationen würden die Lage unnötig anheizen.

Diplomatische Kanäle bleiben geöffnet. Deutschland setzt auf Transparenz, Aufklärung und abgestimmte Antworten. Zugleich wird die Resilienz kritischer Infrastruktur überprüft und gegebenenfalls erhöht.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte eigtl in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige