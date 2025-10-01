Nach Drohnen-Zwischenfällen: Außenminister ruft zur Ruhe auf

Laut dts hat der Außenminister nach mehreren Drohnen-Zwischenfällen zur Besonnenheit aufgerufen und vor vorschnellen Eskalationsschritten gewarnt.

Die Regierung beobachtet die Lage eng mit Partnern. Sicherheitsbehörden prüfen Herkunft, Muster und mögliche Absichten hinter den Vorfällen. Öffentliche Kommunikation solle faktenbasiert erfolgen. Fehlmeldungen und Spekulationen würden die Lage unnötig anheizen.

Diplomatische Kanäle bleiben geöffnet. Deutschland setzt auf Transparenz, Aufklärung und abgestimmte Antworten. Zugleich wird die Resilienz kritischer Infrastruktur überprüft und gegebenenfalls erhöht.

Quelle: ExtremNews



