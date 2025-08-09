Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Grimm unterstützt Reiche bei Renteneintrittsalter

Grimm unterstützt Reiche bei Renteneintrittsalter

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 10:18 durch Sanjo Babić
Das aktuelle Renteneintrittsalter (2024) in verschiedenen Ländern
Das aktuelle Renteneintrittsalter (2024) in verschiedenen Ländern

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat sich der umstrittenen Forderung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) angeschlossen, die Bundesbürger müssten mehr und länger arbeiten. Es müssten Anreize gesetzt werden, damit die Menschen später in Rente gingen, sagte die Nürnberger Ökonomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Man müsste das Renteneintrittsalter an die längere Lebenserwartung anpassen." Das stärke die Rentenversicherung, "ohne dass wir die Rente mit 70 sofort haben".

Wichtig sei außerdem, die Bestandsrente mit der Inflation steigen zu lassen, statt mit den Löhnen. Grimm warnte vor falschen Weichenstellungen. Die Tragfähigkeit der Rentenversicherung werde "nicht unbedingt durch mehr Zuwanderung verbessert", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. "Die Zuwanderer erwerben ja auch Rentenansprüche." Und wer Beamte in die Rentenversicherung integrieren wolle, löse das Problem ebenfalls nicht. Es bestehe die Gefahr, "dass man hochqualifizierte Mitarbeiter in den Ministerien mit der Erarbeitung von Scheinlösungen befasst".

Quelle: dts Nachrichtenagentur


