Dobrindt (CSU) gegen Steuererhöhungen für Wohlhabende

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat höhere Steuern oder Abgaben für Reiche klar abgelehnt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verwies auf die Bedeutung von Leistungsträgern für Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Dobrindt sagte in Berlin, die Union werde „jeden Versuch der Ampel“ stoppen, Vermögende zusätzlich zu belasten. Stattdessen brauche es Entlastungen für die Mittelschicht und bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Die Ampelparteien hatten zuletzt über Steueranpassungen diskutiert, um Haushaltslöcher zu schließen. Für die Union ist dies ein klares Abgrenzungsthema mit Blick auf kommende Wahlen.

Quelle: ExtremNews



