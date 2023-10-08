Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Dobrindt (CSU) gegen Steuererhöhungen für Wohlhabende

Dobrindt (CSU) gegen Steuererhöhungen für Wohlhabende

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 13:16 durch Sanjo Babić
Alexander Dobrindt (2023)
Alexander Dobrindt (2023)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat höhere Steuern oder Abgaben für Reiche klar abgelehnt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er verwies auf die Bedeutung von Leistungsträgern für Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Dobrindt sagte in Berlin, die Union werde „jeden Versuch der Ampel“ stoppen, Vermögende zusätzlich zu belasten. Stattdessen brauche es Entlastungen für die Mittelschicht und bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen.

Die Ampelparteien hatten zuletzt über Steueranpassungen diskutiert, um Haushaltslöcher zu schließen. Für die Union ist dies ein klares Abgrenzungsthema mit Blick auf kommende Wahlen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kopf in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige