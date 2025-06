Söder will 2.000 Abfangraketen für deutschen "Iron-Dome"

In der Diskussion um die Aufrüstung der Bundeswehr fordert CSU-Chef Markus Söder die Anschaffung von tausenden Drohnen und neuen Raketensystemen sowie einen "Iron Dome" mit 2.000 Abfangraketen gegen mögliche Angriffe. "Deutschland braucht einen Schutzschirm mit Präzisionswaffen", sagte Söder der "Bild am Sonntag".

"Dazu gehören eine moderne Drohnen-Armee mit 100.000 Drohnen und ein Abwehrschild nach Art des 'Iron Dome' mit 2.000 Abfangraketen. Dazu sollten wir mit der Ukraine und Israel kooperieren und deren Erfahrungen nutzen", so der Christsoziale.



Neben den Drohnen braucht die Bundeswehr laut dem CSU-Chef weitere Waffen: 300 neue Kampfpanzer, 500 Schützenpanzer, mindestens 35 zusätzliche Eurofighter, "sowie 2.000 Patriots und 1.000 Taurus nur für Deutschland". Die Freiheit werde insbesondere in der Luft und im All verteidigt.



Auch brauche es eigene Bundeswehr-Satelliten, befand Söder: "Wer im digitalisierten Gefechtsfeld blind ist, kann sich nicht verteidigen."



Julian Kelterborn, Entwicklungsdirektor des deutsch-ukrainischen Drohnenherstellers "United Unmanned Systems", sagte der "Bild am Sonntag": "Der Drohneneinsatz gehört heute zum Standard der Kriegsführung in Russland, China, Iran und Nordkorea, also allen Staaten, von denen eine militärische Gefahr gegen den Westen ausgeht. Ohne Beschaffung keine Expertise. Würden unsere Soldaten in Litauen mit diesen Systemen von russischer Seite konfrontiert, verfügten sie heute über keinerlei Erfahrung damit."



Großbritannien, Frankreich, Dänemark und die USA seien bereits mitten in der Ausbildung durch das ukrainische Militär. Deutschland habe bislang entsprechende Angebote unbeantwortet gelassen, so der Vertreter eines Drohnenherstellers.

Quelle: dts Nachrichtenagentur