Dr. Rainer Balzer MdL: „Wie die Generation 50+ in die Verschwörungsfalle tappt“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat die Unterstellung der Stuttgarter Geschäftsstellenleiterin Mirijam Wiedemann[1], wonach sich die Generation 50+ in radikalen Filterblasen verliere[2], als bizarr zurückgewiesen: „Ob sie außerhalb ihrer Arbeitszeit in Theresa Schoppers Ministerium Bücher schreibt, ist uns nur solange egal, wie sie darin keinen Unsinn publiziert. In ‚Abgetaucht, radikalisiert, verloren?‘ allerdings spricht sie mit Co-Autorin Sarah Pohl der Generation 50+ pauschal das kritische Denken und die Fähigkeit ab, mit Fakenews und neuen Medien umzugehen."

Dr. Balzer weiter: "Da ist es nicht mehr weit bis zur kruden These, wonach die AfD vor allem Menschen mit geringer formaler Bildung anspreche. Mehr noch: Wiedemann labelt alles als ‚verschwörungstheoretisch‘, was nicht in die staatlichen Regierungsnarrative passt. Das Buch ist ein weiterer Versuch, bürgerliche Proteste durch eine künstliche Nähe zu Gruppen wie Reichsbürgern, ‚Coronaleugnern‘ oder gar ‚QAnon‘ zu diskreditieren, und zeigt den eigentlichen Zweck solcher Darstellungen: Kritische Stimmen mundtot zu machen. Jetzt, da selbst führende Politiker Fehler einräumen, ist es umso absurder, jene Bürger zu kriminalisieren, die sich damals kritisch äußerten. Die Generation 50+ verdient Respekt für ihre Lebensleistung – nicht Diffamierung und pauschale Verdächtigungen.“ [1] Die Autorin ist seit 2017 die Leiterin der Geschäftsstelle für gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote in der Stabsstelle Religionsangelegenheiten/ Staatskirchenrecht am Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. [2] www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/detail/index/sArticle/59601 Quelle: AfD BW