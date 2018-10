Mohring: Söder wurde zu spät zum Ministerpräsidenten gemacht

Der Vorsitzende der CDU in Thüringen, Mike Mohring, hat der CSU vorgeworfen, die Personalentscheidungen in Bayern zu spät getroffen zu haben. Ein halbes Jahr sei "echt wenig", um Markus Söder die Position zu verschaffen "als Ministerpräsident auch die Wahrnehmung und Bekanntheit zu bekommen und auch in das Amt zu wachsen", sagte er am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Das Wahlergebnis finde aber auch seinen Niederschlag in dem Streit der Schwesterparteien, so Mohring. "So diskutieren bürgerliche Wähler nicht. Die wollen, dass die Arbeit gemacht wird, dass Verantwortung übernommen wird." Die CSU habe die richtigen Fragen gestellt und auch nach den richtigen Antworten gesucht, aber die Inszenierung und die Tonlage hätten dazu beigetragen, dass sie die Wähler abgewandt haben. Quelle: dts Nachrichtenagentur

