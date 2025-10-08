Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Drogenbeauftragter Streeck warnt vor Vapes – strengere Regeln für kindliche Aromen gefordert

Drogenbeauftragter Streeck warnt vor Vapes – strengere Regeln für kindliche Aromen gefordert

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
Hendrik Streeck (2025)
Hendrik Streeck (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) sieht Vapes als Einstiegsdroge und fordert schärfere Vorgaben – vor allem gegen süße Aromen, die Minderjährige ansprechen. Diskutiert werden Werbe- und Verkaufsbeschränkungen bis hin zu Verbotszonen für Einweg-Produkte.

Streeck stellt Jugendschutz in den Mittelpunkt: Neben Alterskontrollen und Online-Checks geht es um Aufklärung an Schulen sowie ein mögliches Aromen-Verbot für Vapes, die gezielt Kinder adressieren. 

Gesundheitsfachleute verweisen auf Nikotinabhängigkeit und Atemwegsrisiken; parallel erwägen Bund und Länder Umweltauflagen wegen Lithium-Akkus und Müll. Die konkrete Ausgestaltung soll mit Ländern, Kommunen und Händlern abgestimmt werden. 

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte last in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige