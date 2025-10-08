Drogenbeauftragter Streeck warnt vor Vapes – strengere Regeln für kindliche Aromen gefordert
Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) sieht Vapes als Einstiegsdroge und fordert schärfere Vorgaben – vor allem gegen süße Aromen, die Minderjährige ansprechen. Diskutiert werden Werbe- und Verkaufsbeschränkungen bis hin zu Verbotszonen für Einweg-Produkte.
Streeck stellt Jugendschutz in den Mittelpunkt: Neben Alterskontrollen und Online-Checks geht es um Aufklärung an Schulen sowie ein mögliches Aromen-Verbot für Vapes, die gezielt Kinder adressieren.
Gesundheitsfachleute verweisen auf Nikotinabhängigkeit und Atemwegsrisiken; parallel erwägen Bund und Länder Umweltauflagen wegen Lithium-Akkus und Müll. Die konkrete Ausgestaltung soll mit Ländern, Kommunen und Händlern abgestimmt werden.
Quelle: ExtremNews
