Protschka: Rechtsstaat muss “Letzte Generation” bekämpfen

In sieben Bundesländern fanden in den frühen Morgenstunden Durchsuchungen in 15 Objekten von Mitgliedern der linksextremen “Letzten Generation” statt. Der Landesvorsitzende der AfD-Bayern, Stephan Protschka, erklärt hierzu: „Die Ermittlungen gegen die Klimasekte der ‚Letzten Generation‘ sind überfällig und wurden von Bundes- und Landesregierungen mithilfe weisungsgebundener Staatsanwaltschaften lange genug verschleppt."

Protschka weiter: "Wer den Tod von Menschen durch Blockade von Rettungsfahrzeugen billigend in Kauf nimmt und massenhaft die Begehung von Straftaten organisiert, agiert per Definition als kriminelle Vereinigung.

Gegen die ‚Letzte Generation‘ muss mit aller Härte des Rechtsstaates vorgegangen werden, um normale Bürger zu schützen. Die AfD steht als einzige deutsche Partei konsequent für Recht und Gesetz ein und das auch nach den Wahlen!“ Quelle: AfD Deutschland