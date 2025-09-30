Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Zwischen den Fronten! Merz: „Deutschland ist nicht im Krieg – aber auch nicht im Frieden“

Zwischen den Fronten! Merz: „Deutschland ist nicht im Krieg – aber auch nicht im Frieden“

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Sicherheitslage Deutschlands als Zustand „zwischen Krieg und Frieden“ beschrieben, meldet die dts Nachrichtenagentur über FinanzNachrichten.de. Er warnt vor hybriden Bedrohungen und fordert erhöhte Wachsamkeit.

Merz (CDU) verwies auf Cyberangriffe, Spionage und gezielte Desinformation, die auf Gesellschaft, Wirtschaft und Institutionen zielen. Deutschland müsse Resilienz und Abwehrfähigkeit ausbauen, etwa beim Schutz kritischer Infrastrukturen und in der Rüstungsindustrie. Der Kanzler mahnte, internationale Bündnisse und die europäische Partnerschaft seien der Schlüssel, um Bedrohungen abzuschrecken und handlungsfähig zu bleiben.

Gleichzeitig betonte Merz, rechtstaatliche Prinzipien und gesellschaftlicher Zusammenhalt seien die besten Antworten auf Versuche der Destabilisierung. Die Bundesregierung wolle daher Sicherheitspolitik, Wirtschaftsschutz und Zivilschutz enger verzahnen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wachte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige