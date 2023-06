Bundesfamilienministerin Paus zur Kindergrundsicherung: "Da sind wir ziemlich in den Finals."

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Grüne) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die geplante Kindergrundsicherung spätestens nach der Sommerpause in den Bundestag kommt.

Im rbb24 Inforadio sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag, vor allem bei dem Punkt, wieviel Geld für das Vorhaben gebraucht werde, sei man auf der Zielgeraden: "Es ist zwar heute noch kein weißer Rauch - aber wir sind da schon sehr, sehr weit."

Sie spüre auch starken Rückenwind der Verbände, der Kirchen und Gewerkschaften, betonte Paus: "Das ist ein breites Bündnis, das diese Kindergrundsicherung unterstützt und will. Und das ist auch hier in Berlin angekommen - in der gesamten Bundesregierung."

Paus hat angekündigt, auch die Berechnungsgrundlage für das kindgerechte Existenzminimum anzupassen. Sie hat das damit begründet, dass die bisherigen Zahlen 15 Jahre alt sind: "Da sind einige Dinge nicht drin, die jetzt zum ganz normalen Alltag gehören. Und deshalb ist es wichtig, dass wir noch einmal schauen, wie das kindgerechte Existenzminimum (...) aussehen sollte."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)