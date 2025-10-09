Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Geh selbst!“ Weidel teilt gegen Pistorius aus

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 11:55 durch Sanjo Babić
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AfD Deutschland
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AfD Deutschland

Der Deutschland-Kurier zitiert Alice Weidel (AfD) mit einem scharfen Angriff auf Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Hintergrund sind Aussagen zur Einsatzbereitschaft und zur Rolle Deutschlands in Konflikten.

Weidel stellt die militärische Linie der Bundesregierung infrage und warnt vor einer schleichenden Ausweitung deutscher Verpflichtungen. Die Koalition betont dagegen die Notwendigkeit, Bündnispartner zu unterstützen und die Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

In der Auseinandersetzung prallen sicherheitspolitische Grundsätze aufeinander. Dabei geht es um Umfang von Rüstung, Personal und internationale Mandate.

Quelle: ExtremNews


