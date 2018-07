Sachsen kann keine eigene Grenzpolizei aufbauen

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer traf sich in Hof mit seinem bayrischen Kollegen. Dabei wurde über die Verbesserung des Grenzschutzes und der Bekämpfung der Schleuserkriminalität gesprochen. Der Aufbau einer sächsischen Grenzpolizei kommt nach Aussage von Ministerpräsident Kretschmer derzeit nicht in Frage. Grund sei der derzeitige Mangel an ausreichenden Polizisten.

„Erschreckend, dass Sachsen beim Schmierentheater ‚Asylpolitik‘ nicht mal in der Lage ist, Symbolpolitik zu betreiben. Öffentlich musste Kretschmer eingestehen, dass Sachsen keine eigene Grenzpolizei aufbauen kann, weil schlichtweg das Personal fehlt. Jenes Personal, was von der CDU-Regierung bei der Polizeireform 2020 wegrationalisiert wurde. Damals wurden 2600 Polizeistellen ersatzlos gestrichen. Das Ergebnis der totgesparten Polizei ist jetzt Handlungsunfähigkeit mit all ihren Konsequenzen. Während andere Länder wie Ungarn, Österreich oder Dänemark in der Lage sind, ihre Landesgrenzen zu kontrollieren, werden de facto in Sachsen auch zukünftig keine angemessenen Grenzkontrollen stattfinden und somit der unkontrollierte Eintritt nach Deutschland weiterhin möglich sein. Die AfD-Fraktion fordert konsequente Grenzkontrollen durch die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit der sächsischen Landespolizei, solange keine neuen Polizisten verfügbar sind.“ Quelle: AfD Deutschland