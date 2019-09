Klingbeil will Satiriker Böhmermann in SPD-Arbeit einbinden

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich offen für eine Parteimitgliedschaft des Satirikers Jan Böhmermann gezeigt und will ihn bereits in den Wahlkampf für die Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober einbinden. "Ich freue mich, dass Jan Böhmermann weiterhin Mitglied der SPD werden will", sagte Klingbeil der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Ich schätze ihn und seine Arbeit." Dass jemand wie Böhmermann nun vom Spielfeldrand auf den Platz gehe, sei doch ein gutes Zeichen, sagte Klingbeil. "Und ich lade ihn dann auch herzlich ein, sich konkret einzubringen, zum Beispiel beim gemeinsamen Wahlkampf in Thüringen", so der SPD-Generalsekretär.

Quelle: Rheinische Post (ots)

