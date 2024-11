Lindner will mehr als zehn Prozent bei Neuwahlen für die FDP

FDP-Chef Christian Lindner peilt ein zweistelliges Ergebnis für seine Partei bei der nächsten Bundestagswahl an. Das Ziel seien "mehr als" zehn Prozent, sagte er im ARD-"Bericht aus Berlin".

"Bei den beiden letzten Bundestagswahlen war die FDP unter meiner Führung zweistellig - 2021 und 2017 - auch wenn vorher die Umfragen sehr schlecht waren. Und deshalb ist auch meine Ambition, jetzt wieder so zu kämpfen, dass wir ein zweistelliges Wahlergebnis haben", sagte der Ex-Finanzminister.



Außerdem stellte der FDP-Vorsitzende Gesprächsbereitschaft in Aussicht für Gesetzesvorhaben, nachdem die Vertrauensfrage gestellt sei: "Ich sehe insbesondere die von mir auf den Weg gebrachte Beseitigung der Kalten Progression - also Steuerentlastungen für die arbeitende Mitte - als vordringlich", so Lindner.