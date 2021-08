Scholz wirft den Grünen eine "Umsetzungsschwäche" ihrer Ziele im Bereich der Erneuerbaren Energien vor

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirft den Grünen eine "Umsetzungsschwäche" ihrer Ziele im Bereich der Erneuerbaren Energien in Hessen und Baden-Württemberg vor. Seit 10 Jahren regiere in Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident.

"Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland insgesamt knapp 800 Windkraftanlagen gebaut - im grünen Baden-Württemberg waren es ganze 12 Windräder. So wird das nichts", sagte Scholz dem Onlineportal nw.de der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen". Auf ganz Deutschland betrachtet brauche man nur zwei Prozent der Fläche für Windkraft an Land, um die Ziele zu erreichen. "Das sollte fair verteilbar sein - und dann ist das auch zu bewältigen", sagte Scholz mit Blick auf Bürgerproteste gegen einen weiteren Windkraftausbau im Raum Ostwestfalen-Lippe.



Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)