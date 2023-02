AfD: Kontrollverlust hält an: Zwei Drittel der Asylbewerber reisten unerkannt ein!

Diese katastrophalen Zahlen zeigen, wie wichtig ein effektiver Grenzschutz ist: Rund zwei Drittel der Zuwanderer, die 2022 in Deutschland erstmals einen Asylantrag stellten, sind zuvor unerkannt in die EU eingereist! Laut einer aktuellen Auswertung wurden bei 151.277 Asyl-Erstanträgen bei rund 101.000 Personen keine Treffer in der europäischen Eurodac-Datenbank gefunden. In rund 35.000 Fällen hatten die Antragsteller in mehreren Ländern einen Asylantrag gestellt – dabei soll die Datenbank genau dies eigentlich verhindern. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Es bleibt also dabei: Acht Jahre nach dem Jahr 2015, das sich laut den leeren Versprechungen der etablierten Parteien nicht wiederholen dürfe, hat sich nichts am massiven Kontrollverlust geändert. Während im Januar dieses Jahres mehr Asyl-Erstanträge gestellt wurden als im Januar 2015, reagiert die Ampel-Koalition tatenlos auf die erneut explodierende Massenzuwanderung. Schlimmer noch: Mit dem sogenannten „Bürgergeld“ werden sogar zusätzliche Anreize zur massenhaften Einwanderung in die Sozialsysteme geschaffen. Aber auch die pseudo-oppositionelle CDU ist nicht besser: Zwar schwingt CDU-Chef Merz große Reden für mehr Abschiebungen, doch in den CDU-regierten Ländern werden diese Verlautbarungen genauso wenig in Taten umgesetzt wie bei der Ampel. Eine Zuwanderungs-Wende kann es also nur mit der AfD geben!" Quelle: AfD Deutschland