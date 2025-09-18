NRW-Regierungschef Wüst attackiert die Bundesregierung ungewöhnlich scharf

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Bundesregierung frontal attackiert hat.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef hat der Bundesregierung deutliche Versäumnisse vorgeworfen und ein anderes politisches Kursbuch eingefordert. Seine Kritik zielt auf Tempo bei zentralen Vorhaben, wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen sowie Migrations- und Energiepolitik.

Reaktionen aus Berlin und Düsseldorf reichen von Zustimmung innerhalb der Union bis zu scharfer Ablehnung aus Koalitionskreisen.

