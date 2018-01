Grünen-Landesvorsitzende Sziborra-Seidlitz warnt CDU vor Scheitern der Koalition in Sachsen-Anhalt

Die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, warnt im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" vor einem Ende der Kenia-Koalition in Magdeburg. So erweise sich das Bündis von Grünen und SPD mit der CDU immer weniger als das angestrebte "Bollwerk gegen Rechts", weil bis zu einem Drittel der Unions-Abgeordneten "immer wieder mit der AfD" stimme.

"Die CDU muss jetzt erklären, ob der Konsens in der Koalition noch gilt", so Sziborra-Seidlitz vor der Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei am Sonntag. Der aktuelle Auslöser für die Koalitionskrise sei zwar ein geplantes Skigebiet im Harz, doch eine Koalition könne auch an der "B-Note" scheitern. Die Grünenpolitikerin plädiert gegenüber "neues deutschland" aber für ein Fortbestehen der Koalition, da man so "grüne Politik umsetzen" und "etwas im Land bewirken" könne. Quelle: neues deutschland (ots)

Anzeige