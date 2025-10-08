Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Datenschützer warnen: Chatkontrolle gefährdet Verschlüsselung

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 15:06 durch Sanjo Babić
Vor der Ratsentscheidung zur sogenannten „Chatkontrolle“ warnen Datenschutz-Expertinnen und Messenger-Anbieter vor Grundrechtseingriffen, etwa durch Client-Side-Scanning. Darüber berichten gleichlautend heise online, Security-Insider, Stellungnahmen von Signal.

Kern des Vorhabens ist, private Kommunikation schon auf Endgeräten automatisiert nach Missbrauchsinhalten scannen zu lassen. Fachleute sehen das Verschlüsselungsversprechen unterlaufen; Signal droht bei Beschluss sogar mit Rückzug aus der EU. 

Befürworter verweisen auf Kinderschutz, Kritiker auf ein Dammbruch-Risiko, das Massenüberwachung normalisiere und Missbrauchserkennung technisch fehlbar mache. Deutschland gilt als Zünglein an der Waage – die Bundesregierung ringt noch um eine abgestimmte Linie. 

Quelle: ExtremNews


