Christina Baum: Coronapolitik muss lückenlos aufgeklärt werden

Zur Debatte um die Maskendeals in der Amtszeit von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister und zu dem nun öffentlich gewordenen Sudhof-Bericht teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Der Sudhof-Bericht bestätigt uns, dass es absolut notwendig ist, beharrlich an der Coronaaufarbeitung festzuhalten. Er zeigt ein schockierendes Bild von Chaos, Misswirtschaft und möglicher Vetternwirtschaft unter Jens Spahn, der die Verantwortung für die Verschwendung von Milliarden an Steuergeldern trägt."

Baum weiter: "Es ist geradezu verstörend, dass Einzelne offenbar bereit waren, die ganze Bevölkerung für profitable Geschäfte leiden zu lassen – entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir denken hierbei insbesondere an die unzähligen Kinder und Jugendlichen, die mit Masken gequält und nachhaltig an ihrer psychischen und physischen Gesundheit geschädigt wurden. Wie die RKI-Leaks bestätigt auch der Sudhof-Bericht, dass die Gegner der Coronapolitik mit ihrer Kritik stets im Recht waren und vollständig rehabilitiert werden müssen. Das Ausmaß der möglichen Korruption im Bundesgesundheitsministerium bekräftigt darüber hinaus unsere Forderung, dass die verantwortlichen Politiker zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“ Quelle: AfD Deutschland