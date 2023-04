Nouripour will keine Party zur AKW-Abschaltung feiern

Grünen-Chef Omid Nouripour will entgegen früheren Ankündigungen zur Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland am 15. April doch keine Party feiern. "Dafür ist einfach kein Grund zurzeit", sagte er im Deutschlandfunk. "Der Streckbetrieb war notwendig, weil die Energieversorgung so unsicher ist, wie sie ist."

Und die Energieversorgung sei "einfach zu sehr in der Krise" gewesen in den letzten Monaten, "als dass man jetzt irgendwie Partys feiern sollte", so Nouripour. Er werde den Tag stattdessen "still und freudig" genießen. "Und wir werden alle hart daran arbeiten, dass wir die Erneuerbaren deutlich besser, schneller und weiter tatsächlich auch ausbauen können", fügte der Grünen-Vorsitzende hinzu.