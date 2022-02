Gesundheitsminister warnt vor schnellen Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. "Wir können breite Lockerungen, wie sie derzeit diskutiert werden, zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertreten", sagte er am Dienstag in der Bundespressekonferenz. "Ich wundere mich über die Diskussionen, die zum Teil in der Politik jetzt zu beobachten sind."

Man sei noch vor dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Er gehe weiter davon aus, dass dieser erst Mitte Februar erreicht werde. Sollte es jetzt zu einer schnellen Öffnung kommen, dann würde man die Welle "deutlich verlängern", fügte Lauterbach hinzu.

Ein schnelles Abflachen könnte man dann nicht erreichen. Die aktuelle Diskussion über Lockerungen sei deswegen fehl am Platz. Die aktuelle Corona-Lage bezeichnete Lauterbach als relativ schwierig. "Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen und eine Hospitalisierungsrate, mit der wir nicht wirklich zufrieden sein können." Die Lage sei "noch nicht wirklich unter Kontrolle". Quelle: dts Nachrichtenagentur