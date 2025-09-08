Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Feuerwehrpräsident fordert Einführung einer Feuerwehrrente: "Nicht nur Sonntagsreden, sondern tatsächliches Handeln"

Feuerwehrpräsident fordert Einführung einer Feuerwehrrente: "Nicht nur Sonntagsreden, sondern tatsächliches Handeln"

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 07:11 durch Sanjo Babić
Brennendes Elektroauto: Sie sind sehr schwer zu löschen (Symbolbild)
Brennendes Elektroauto: Sie sind sehr schwer zu löschen (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, hat sich für die Einführung einer speziellen Feuerwehrrente ausgesprochen, um langjährige Einsatzkräfte zu würdigen und das Ehrenamt attraktiver zu machen.

"Wenn Feuerwehrleute 20 oder 30 Jahre lang im aktiven Dienst waren, dann muss es für sie einen Benefit geben", sagte Banse im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Denkbar seien zusätzliche Rentenpunkte oder die Möglichkeit, früher ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. "Das Thema Feuerwehrrente gehört wieder auf den Tisch", forderte der Verbandschef.

Zwar seien die Mitgliederzahlen der Feuerwehren dank intensiver Jugendarbeit derzeit stabil, doch warnt Banse vor den Folgen des demografischen Wandels: "Spätestens in vier bis fünf Jahren werden viele Führungskräfte verschwinden." Um dem entgegenzuwirken, setze man bereits stärker auf Technik wie Löschroboter. "Aber das allein wird nicht reichen", so Banse.

Die Forderung nach einer Feuerwehrrente ist nicht neu: Schon seit Jahren wird sie in Politik und Verbänden diskutiert, bislang jedoch ohne konkrete Umsetzung. Banse betonte, dass die Gesellschaft den Einsatz der Feuerwehr nicht nur mit Worten, sondern auch materiell anerkennen müsse. "Man muss Anreize schaffen - und zwar nicht nur mit Sonntagsreden, sondern auch mit tatsächlichem Handeln", sagte er der NOZ.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte finden in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige