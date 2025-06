Umweltminister will am Ausstieg aus fossilen Heizungen festhalten

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will am Ausstieg aus fossilen Heizungen festhalten, ungeachtet der Festlegungen im Koalitionsvertrag. "Am Umstieg auf saubere Heizungen ändert sich nichts, auch nicht am Abschied von fossilen Heizungen", sagte Schneider der "Süddeutschen Zeitung". "Aber wir müssen Menschen dabei unterstützen. Und zwar diejenigen am meisten, die es sich am wenigsten leisten können."

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag noch vereinbart, sie wollten "das Heizungsgesetz abschaffen". Das klinge zwar resolut, sagte der SPD-Politiker. "Aber das wird in der Sache keine Rolle rückwärts." Es gehe allenfalls um Änderungen im Detail.



Auch der Abschied vom Verbrennungsmotor werde sich nicht mehr aufhalten lassen. Dieser sei längst beschlossen, "und zwar nicht nur von der Politik, sondern vor allem vom Weltmarkt", sagte Schneider. "Die deutschen Hersteller haben aber die Entwicklung verschlafen." Es sei "absurd", deswegen wieder auf Verbrenner zu setzen. Nach 2035 sollen nach Vorgaben der EU keine neuen Verbrennerautos mehr auf die Straßen kommen. Damit bleiben der deutschen Industrie noch zehn Jahre Zeit, den Vorsprung der Konkurrenz aufzuholen. "Und das traue ich ihr zu", sagte Schneider. Quelle: dts Nachrichtenagentur