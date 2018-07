Kretschmann: "Unser Demokratiemodell ist in Gefahr"

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der CSU vorgeworfen, durch ihr Vorgehen im Asylstreit der Unionsparteien und der großen Koalition der Demokratie in Deutschland zu schaden.

"Ich fürchte einen Siegeszug der Irrationalität", sagte Kretschmann dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel am Sonntag": "Unser Demokratiemodell ist in Gefahr."



Quelle: Der Tagesspiegel (ots)