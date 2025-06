Gewerkschaft der Polizei fordert modernere Zoll-Ausstattung

Angesichts der Vorstellung des Zoll-Jahresberichtes durch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) deutliche Verbesserungen für den Kampf gegen Geldwäsche oder Schmuggel.

Der Vorsitzende der GdP-Bezirksgruppe Zoll, Frank Buckenhofer, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Mit den Strukturen eines Finanzamtes werden wir nicht die organisierte Kriminalität bekämpfen können." Es sei immer schön, wenn einmal im Jahr der jeweilige Minister die Erfolge des Zolls präsentiere. "Der Finanzminister ist aber auch Chef einer Polizei im Kampf gegen Geldwäsche, Arbeitsmarktkriminalität, gegen Schmuggel von Kokain, Waffen und anderen verbotenen oder gesundheitsgefährdenden Gegenständen."



Die Zollverwaltung entspreche allerdings schon lange nicht mehr den Anforderungen "einer modernen Behörde zur Kriminalitätsbekämpfung", kritisierte der GdP-Chef. Vor allem der vollzugspolizeiliche Bereich des Zolls müsse daher "in Zukunft viel wirksamer" aufgestellt werden, sagte Buckenhofer. Finanzminister Klingbeil wird an diesem Dienstag in Hamburg die Zoll-Jahresbilanz 2024 präsentieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur