Ehefrau riet Scholz zu mehr Sport

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält sich nach eigenen Angaben mit viel Sport fit für die Spitzenpolitik - dazu geraten hat ihm seine Ehefrau.

"Fitness ist schon hilfreich, denn die Tage sind lang und die Nächte kurz, deshalb bin ich ganz froh, dass ich auf Hinweis meiner Frau in meinen 40ern angefangen habe, viel Sport zu machen", sagte der 66-Jährige der Saarbrücker Zeitung.



Scholz ist seit 1998 mit der SPD-Politikerin Britta Ernst verheiratet. "Ich jogge, wandere, rudere und ab und zu fahre ich Rad. Das ist ein guter Ausgleich", so der Bundeskanzler. Über sein Amt, das er seit bald drei Jahren ausübt, sagte Scholz: "Tatsächlich ist es so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schließlich hatte ich auch aufgrund meiner vielen politischen Ämter vorher ausreichend Gelegenheit zu erkennen, was auf mich zukommt."



Den bevorstehenden Sommerurlaub verbringt Scholz dieses Jahr angeblich anders als oft in der Vergangenheit: "Ich bin schon häufig in den Bergen wandern gewesen. Diesmal aber nicht." Weitere Details wurden, wie beim Kanzler üblich, nicht genannt. In den letzten Jahren war Scholz wiederholt auf der Kanaren-Insel Lanzarote gesichtet worden, allerdings jeweils über die Weihnachtsfeiertage.

Quelle: dts Nachrichtenagentur