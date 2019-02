Bundeskanzlerin Angela Merkel: "5G-Ausbau ist wichtig, muss aber auch physikalisch machbar sein"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für einen raschen, aber auch realistischen Ausbau von schneller Internet-Infrastruktur geworben. Auf dem vom Vodafone Institut organisierten Digitising Europe Summit sagte sie: "In der 5G Diskussion sagt jeder gerade, das ist ein guter Moment, alles Mögliche noch mit reinzupacken, vor allem im Parlament. Aber es muss auch alles physikalisch machbar sein."

Merkel weiter: "Man denkt bei Telekommunikation immer zuerst an den Kunden und nicht an Rentabilität. Wir müssen private Investitionskraft mit staatlicher Förderung in Balance bringen." Unter dem Motto 'The Future of Made in Europe' hat das Vodafone Institut Führungsspitzen internationaler Unternehmen, Gründerinnen und Gründer von Technologie-Start-ups, Wissenschaftler sowie Experten aus der Digitalszene und Zivilgesellschaft zusammengebracht, um über ihre Vision für ein digitales Europa zu sprechen.

Vodafone Group CEO Nick Read sagte in seiner Eröffnungsrede: "Vodafone investiert engagiert in Europas digitale Zukunft und will für die Politik ein verlässlicher Partner sein. Denn Unternehmen und Regierungen müssen stärker als je zuvor zusammenarbeiten, um den digitalen Wandel zu beschleunigen und eine florierende digitale Zukunft für alle Europäer zu ermöglichen."

Mit dem Digitising Europe Summit möchte das Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation, der europäische Think Tank der Vodafone Group, im Vorfeld der Europawahlen eine Plattform bieten, um über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zu debattieren. Das Vodafone Institut kooperiert beim Digitising Europe Summit gemeinsam mit renommierten Partnern aus seinem internationalen Netzwerk, darunter United Europe e.V, das European Youth Forum, das European Institute of Innovation and Technology sowie die Deutsche Welle als offizieller Medienpartner.

Quelle: Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH (ots)