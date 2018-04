Juso-Chef Kühnert wählt Andrea Nahles

Juso-Chef Kevin Kühnert will auf dem Parteitag am Sonntag Andrea Nahles zur SPD-Parteichefin wählen - und nicht ihre Herausforderin Simone Lange. "Das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich bislang treffen musste", sagte Kühnert "Spiegel Online". Nach langem Abwägen und vielen Gesprächen habe er sich für Nahles entschieden. "Nicht aus Euphorie, sondern als Vertrauensvorschuss, der an Erwartungen geknüpft ist."

Für einen "Heilungsprozess" der Partei brauche es mehr als die bloße Kritik am Bestehenden, sondern vielmehr klare inhaltliche Vorstellungen. "Das sehe ich bei Andrea Nahles mehr als bei Simone Lange, was jedoch nicht bedeuten muss, dass Andrea Nahles` Antworten zwingend immer meine Antworten sind", sagte der Juso-Chef. Quelle: dts Nachrichtenagentur