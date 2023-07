Die Maske fällt: CDU will noch mehr Anreize zur Massenmigration setzen!

Jetzt nimmt die CDU ihre konservative Maske ab und zeigt ihr wahres Massenmigrations-Gesicht: Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, will noch mehr Anreize zur Massenmigration setzen. In einem Zeitungsbeitrag kritisiert er die EU-Asylpolitik als „zutiefst inhuman“ und bemängelt, dass ein Antrag nur auf europäischem Boden gestellt werden kann. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Ihm schwebt vor, das Individualrecht auf Asyl durch eine „Institutsgarantie“ zu ersetzen und jährlich eine Großstadt mit 300.000 bis 400.000 „Flüchtlingen“ direkt aus dem Ausland in der EU aufzunehmen. Und wieder ist eine „Verschwörungstheorie“ wahr geworden. Anstatt endlich Initiativen für effektiven Grenzschutz in die Wege zu leiten und in den CDU-regierten Bundesländern konsequent abzuschieben, wird wieder einmal auf die Tränendrüse gedrückt und eine Nebelkerze gezündet. Frei erwähnt selbst, dass Deutschland angesichts der Schutzquote unter afghanischen Asylbewerbern nach bestehender Rechtslage verpflichtet wäre, „rund 35 Millionen Menschen vom Hindukusch aufzunehmen.“ Richtig – und genau für diesen Zustand hat die CDU jahrelang die Voraussetzungen geschaffen! Zwischen CDU und Grüne passt eben kein Blatt – die Avocado-Partei ist außen schwarz und innen grün. Dagegen gibt es nur ein politisches Gegenmittel: Die AfD, die als einzige Partei dafür sorgt, dass unsere Grenzen geschützt und der Zustrom gestoppt wird!" Quelle: AfD Deutschland