Niedersächsische Innenministerin plant intelligente Videoüberwachung auf Weihnachtsmärkten

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Der permanente Versuch der Totalüberwachung aller Menschen liegt als Ursache die Angst einiger weniger scheinbarer Machthaber zugrunde (Symbolbild)
Bild: Eigenes Werk /OTT

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will bei Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkten künftig intelligente Videoüberwachung einsetzen. "Wir wollen keine Massenüberwachung. Vielmehr brauchen wir wirksame Instrumente, um unter klar definierten Bedingungen Kriminalität rechtssicher aufzudecken oder zu verhindern", sagte Behrens im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Systeme sollen nach den Vorstellungen der Ministerin bei großen Veranstaltungen in Echtzeit Verhaltensmuster erkennen, die auf Gefahrensituationen oder Straftaten hindeuten. "Solche Systeme können dazu beitragen, schwere Straftaten zu verhindern - natürlich nur im Rahmen der Gefahrenabwehr und innerhalb klarer rechtlicher Vorgaben", so Behrens gegenüber der "NOZ".

Die neuen Befugnisse sind Teil der geplanten Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in Niedersachsen.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

