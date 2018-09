Steuerzahler-Präsident Holznagel sieht beim Haushalt der Bundesregierung falsche Prioritäten

Vor den Haushaltsberatungen im Bundestag in dieser Woche hat Steuerzahlerbund-Präsident Reiner Holznagel der Bundesregierung vorgeworfen, die Steuermehreinnahmen nicht zielgerichtet für Zukunftsprojekte auszugeben. "Das Steuergeld wird nicht richtig eingesetzt. Der Dreiklang aus Schuldentilgung, Investitionen und Steuersenkungen bleibt aus", so Holznagel im phoenix tagesgespräch.

Während im Haushaltplan die Investitionen lediglich um sieben Prozent stiegen, würden die Ausgaben für soziale Projekte um 17 Prozent anwachsen. "Die Prioritätensetzung ist nicht gut gelungen", so der Steuerzahlerpräsident. Gerade Investitionen in die Infrastruktur, etwa den Straßenbau, seien dringend notwendig. Vor allem beim Digitalausbau gebe es viel zu tun, aber gegenüber anderen Staaten "hängen wir hier um Jahre zurück", kritisierte Holznagel. Ernüchternd müsse man zudem feststellen, dass trotz sprudelnder Steuerquellen die Last der staatlichen Verbindlichkeiten nicht abgesenkt werde. "Von Schuldentilgung sehen wir gar nichts, der Schuldenberg bleibt wie er ist."



Quelle: PHOENIX (ots)