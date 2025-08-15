Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Alice Weidel: Behörde lieferte geschönte Wirtschaftsdaten - Deutschland tief in der Rezession

Alice Weidel: Behörde lieferte geschönte Wirtschaftsdaten - Deutschland tief in der Rezession

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 11:09 durch Sanjo Babić
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AfD Deutschland
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AfD Deutschland

Zur beispiellosen Revision der Wirtschaftsdaten durch das Statistische Bundesamt erklärt die AfD-Bundessprecherin Dr. Alice Weidel: "Die jetzt offengelegte Neubewertung der Wirtschaftsleistung ist ein wirtschaftspolitischer Skandal ersten Ranges: Deutschland befand sich längst in einer Rezession - doch Regierung, Medien und Institute operierten offenbar jahrelang mit geschönten Zahlen."

Weidel weiter: "Dieses beispiellose Ausmaß an nachträglichen notwendigen Korrekturen, das selbst erfahrene Experten schockiert, erschüttert das Vertrauen in die Neutralität des Statistischen Bundesamts.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Behörde - ähnlich wie das RKI während der Corona-Zeit oder der Verfassungsschutz im 'Kampf gegen Rechts' - zum Erfüllungsgehilfen der Regierung gemacht hat, statt unabhängig und objektiv zu arbeiten. Eine Demokratie kann sich solche Eingriffe in die Informationsgrundlagen nicht leisten.

Die AfD wird die Unabhängigkeit und politische Neutralität aller Bundesbehörden wiederherstellen. Nur eine ideologiefreie und verlässliche Datengrundlage ermöglicht verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik - im Interesse unserer Bürger und unseres Landes."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte adler in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige