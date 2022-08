Doppelmoral in Hamburg: Bereits 20 Senatoren-Dienstreisen per Flugzeug im Jahr 2022!

Eine Anfrage der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft zeigt, dass im Jahr 2022 bereits 20 Senatoren-Dienstreisen per Flugzeug erfolgt sind (Drucksache 22/8878). Im von Corona-Einschränkungen geprägten Jahr 2021 waren es insgesamt zehn Flugreisen.

Hauptreisender ist dabei der SPD-Innensenator Andy Grote, der in beiden Jahren insgesamt zehn Flugreisen unternahm. Im Jahr 2021 gingen (4/10) und 2022 (6/20) Dienstreisen per Flugzeug auf sein Konto. In den meisten Fällen seiner Reisen (6/10) handelte es sich um Inlandsflüge. Überhaupt ist der Anteil an Inlandsflügen – gemessen an den rot-grünen Klimazielen – relativ hoch (10/30).

Dazu der AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann: „Es lebe die rot-grüne Doppelmoral! Wenn es um die Durchsetzung der Klimaideologie in Hamburg geht, ist der rot-grüne Senat vorne dabei. Müssen sie jedoch persönlich reisen, dann ist das Flugzeug ein gern genutztes Verkehrsmittel. Dabei ist ein Flugzeugverzicht gerade im innerdeutschen Raum geboten. Die Klimapolitik von Rot-Grün ist scheinheilig. Dass SPD-Partysenator Grote an der Spitze steht, überrascht wenig – Grote hebt immer wieder ab, aber von Konsequenzen keine Spur!“

Quelle: AfD Deutschland