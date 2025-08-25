Söder schlägt milliardenschweres Sparpaket vor

Zur Sanierung des Bundeshaushalts schlägt der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder ein milliardenschweres Sparpaket vor. "Jetzt gilt es. Wir haben noch eine Menge zu tun. Wir müssen und können sparen", sagte Söder der "Bild" (Dienstagausgabe). "Vor allem beim Bürgergeld, Heizgesetz, der Migration sowie der Entwicklungshilfe sind Milliardeneinsparungen möglich."

Klar sei, die Wirtschaft müsse "Vorfahrt" haben, sagte Söder. Konkret mahnte der CSU-Chef, das Bürgergeld müsse abgeschafft werden. "Zumutbare Arbeit muss zur Pflicht werden und das Wohngeld dabei deutlich gekürzt werden." Söder sprach sich zugleich für Milliardeneinsparungen bei Wärmepumpen aus. "Beim Heizgesetz muss das Geld für Wärmepumpen halbiert werden." Im vergangenen Jahr hatte der Bund für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), die zu großen Teilen in die Wärmepumpenförderung fließt, 16,7 Milliarden Euro bereitgestellt.



Auch bei Asylbewerbern sieht Söder Einsparpotenzial. So könnten unter anderem "Leistungen bei Ausreisepflichtigen ohne Duldung" gekürzt werden. "Last but not least kann bei der Entwicklungshilfe gespart werden: Wer seine ausreisepflichtigen Bürger nicht zurücknimmt, braucht auch kein deutsches Geld", sagte Söder der "Bild".

Quelle: dts Nachrichtenagentur